İzmir'deki Cinayet Davası

İzmir
'de, boşandığı eşini öldürdüğü gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezası Yargıtay
tarafından bozulan sanığın yeniden yargılandığı davanın duruşması görüldü.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Bunyak, maktul Eda Okutgen'in babası Abdullah Orhan Okutgen ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ile avukatlar katıldı.
Mahkeme Başkanı, sanığın cezai ehliyeti yönünden raporunun düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumu
Başkanlığı 4. İhtisas Kuruluna yazılan yazıya cevap verilmediğini bildirdi.
Avukatlar raporun beklenmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, raporun beklenmesi ve sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna nazaran tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4 İhtisas Dairesine dosyadaki belgelerin gönderildiğini ancak şimdiye kadar rapor düzenlendiğine dair bilgi gelmediğinden bu hususun sorulması için yazı yazılmasına ve rapor düzenlenmiş ise bir örneğinin gönderilmesinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay Karabağlar
ilçesinde 2014 yılında Eda Okutgen, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Uğur Bunyak tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanıkla ilgili karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi
tarafından İstanbul
Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden yeniden rapor alınması talep edilerek bozulmuştu. Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden gelen rapor, eksik bulunduğundan dolayı dosya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kuruluna gönderilmişti.
Adli Tıp Kurumu,İzmir
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:40