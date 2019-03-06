İzmir'deki Cinayet Davası

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, amcasının eşini öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Karakaş, tutuksuz yargılanan Hüseyin K. ve taraf avukatları katıldı.Mahkeme başkanı, firari sanık Sadiye B'nin henüz yakalanmadığını söyledi.İddia makamı, Karakaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasının ardından söz alan sanık avukatı Zeynal Değirmenci, firari Sadiye B'nin yakalanmasının zaman alacağını, dolayısıyla dosyasının bu davanınkinden ayrılmasını talep etti.Değirmenci, müvekkilinin cinayeti töre saikiyle gerçekleştirmediğini savunarak, Karakaş'ın tahliye edilmesini istedi.Mahkeme heyeti, sanık Sadiye B. hakkında yakalama kararının infazının beklenmesi ve Karakaş'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Heyet ayrıca tutuksuz sanıklar Ünal K. ve Mehmet K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.Olayİzmir'in Karabağlar ilçesinde 10 Mayıs 2017'de, Bozyaka Mahallesi'nde Abdullah Karakaş, yaşadığı tartışmanın ardından amcasının eşi Safiye Karakaş'ı (28) silahla öldürmüştü.Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Abdullah Karakaş'ın "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma", Mehmet ve Hüseyin K'nin "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme suçuna azmettirme", Ünal K. ve Sadiye B'nin ise "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme suçuna yardım etme" suçlamalarıyla cezalandırılmasını istemişti.