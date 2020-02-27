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İzmir'deki cinayet güvenlik kamerasında

İzmir'de geçen yılın nisan ayında işlenen cinayetin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

27.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:02İzmir'deki cinayet güvenlik kamerasında
'de geçen yılın nisan ayında işlenen cinayetin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Alsancak'ta gece kulübü işleten Hasan Yücel'in, yanında çalışan Mustafa Demir'i darp sonucu öldürdüğü anlar, bir iş yerine ait güvenlik kameraları kayıtlarında yer aldı.
Kayıtlarda, Yücel'in, Demir'i darbetmesi ve baygınlık geçirmesi üzerine de yüzüne su dökmesi görülüyor.
Fenalaşan Demir'in bir süre sonra 4 kişi tarafından taşınması da görüntülere yansıdı.
Olay
Konak'da gece kulübü işleten Hasan Yücel 5 Nisan 2019'da, yanında çalışan Mustafa Demir'i darbetmiş, fenalaşan Demir daha sonra hayatını kaybetmişti.
Olaydan 5 gün sonra yakalanan Yücel, yargılandığı davada müebbet hapis cezası almış, karar daha sonra istinafa taşınmıştı.

Mustafa Demir, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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