İzmir'deki cinayetin hükümlü firarisi Diyarbakır'da yakalandı
Diyarbakır'da, 2017 yılında İzmir'de işlenen cinayetin firari hükümlüsü yakalandı.
17.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:21
Diyarbakır 'da, 2017 yılında İzmir 'de işlenen cinayetin firari hükümlüsü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, 10 Mayıs 2017'de İzmir'in Karabağlar ilçesinde Safiye Karakaş'ın sokakta ateşli silah ile öldürülmesiyle ilgili hakkında "Töre saiki ile öldürme" suçundan İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezası ile kesinleşmiş hükmü bulunan firari Ü.K'nin merkez Kayapınar ilçesi Yolboyu Mahallesi'nde M.S'nin ikametinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda Ü.K, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, 10 Mayıs 2017'de İzmir'in Karabağlar ilçesinde Safiye Karakaş'ın sokakta ateşli silah ile öldürülmesiyle ilgili hakkında "Töre saiki ile öldürme" suçundan İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezası ile kesinleşmiş hükmü bulunan firari Ü.K'nin merkez Kayapınar ilçesi Yolboyu Mahallesi'nde M.S'nin ikametinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda Ü.K, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İzmir'deki cinayetin hükümlü firarisi Diyarbakır'da yakalandı
Etiketler : Diyarbakır, Jandarma, İzmir, Güncel
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