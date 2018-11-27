İzmir'deki Cinsel İstismar Davasında Karar

27 Kasım 2018 Salı 12:47



27 Kasım 2018 Salı 12:47

İzmir'de, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa, 8 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ş.S, E.A. ve A.O. ile mağdur çocuk ve taraf avukatları katıldı.Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, A.O. ve E.A'nın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan, diğer sanık Ş.S'nin ise "basit cinsel istismar" suçundan cezalandırılmasını talep etti.Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapis cezası verilen A.O'nun cezasını, eyleminin birden fazla gerçekleşmesi nedeniyle 20 yıla çıkarttı.Sanık E.A'yı, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl, Ş.S'yi ise "Basit cinsel istismar" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Ş.S'nin tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.Olayİzmir'in Bornova ilçesinde anne ve üvey babasıyla yaşadığı evden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğu, karakola giderek 3 kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip şikayetçi olmuştu.Gözaltına alınan A.O, Ş.S. ve E.A. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında hazırladığı iddianamede, sanıkların, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.