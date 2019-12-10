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İzmir'deki darbe girişimi davasında 66 sanık yeniden yargılanacak

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir'deki darbe girişimine ilişkin davada 66 sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

10.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:38İzmir'deki darbe girişimi davasında 66 sanık yeniden yargılanacak
Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir'deki darbe girişimine ilişkin davada 66 sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir'deki darbe girişimine ilişkin davada kararını açıkladı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 137 sanık hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kurulan hükmü itiraz üzerine inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan ve eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka'nın da bulunduğu 66 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Daire, ayrıca diğer sanıklarla ilgili değerlendirmenin hükümle birlikte yapılmasına ve tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verdi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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