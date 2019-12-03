Haberler » Güncel » İzmir'deki denetimlerde, aranan 323 kişi yakalandı - Haber

İzmir'deki denetimlerde, aranan 323 kişi yakalandı

İZMİR'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 323 kişi yakalandı.

03.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:42İzmir'deki denetimlerde, aranan 323 kişi yakalandı

İZMİR'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 323 kişi yakalandı. Şüphelilerden 8'inin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 15 bin 260 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 323 kişi yakalandı. Şüphelilerden 8'inin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. 388 araç ile 181 motosikletin de kontrol edildiği denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 57 mermi, 3 kurusıkı, 1 pompalı tüfek, 4 fişek ile bin 233 gram esrar, 51 gram kokain ve 214 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan bir iş yeri ve kumar oynayan 5 şüpheli hakkında da idari işlem yapıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:32 Kırklareli minik öğrenciler, işaret dili ile farkındalık yarattı - Haber
17:32 YÖK, üniversitelerde "Engelliler Destek Programı"nı açıyor (2) - Haber
17:32 Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
17:27 Şanlıurfa'da 9 bin işletmede gıda denetimi yapıldı - Haber
17:26 Öğrenciler görme engellerinin yaşadıkları zorlukları test etti - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haberler
16:01 Evini ateşe veren kadın "Şeytanı yakıyorum" dedi - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 17:40:09