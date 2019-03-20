20 Mart 2019, 09:43
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5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem İzmir ve Antalya'da da hissedildi. Deprem esnasındaki sarsıntı İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında kameralara yansıdı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34 civarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de de hissedilen deprem AK Parti İl Başkanlığında saniye saniye kameralara yansıdı.

DEPREM ANI, PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA KAMERALAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

AFAD, saat 09.34'teki depremin derinliğinin 11,3 kilometre olduğunu duyurdu. Deprem İzmir, Denizli ve Antalya'da da hissedildi.İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında da hissedilen deprem, paniğe yol açtı. Sarsıntı esnasında odadaki avizenin sallandığı anlar kameralara yansıdı.

"DEPREMDE CAN KAYBI YOK"

Öte yandan Denizli Valisi Hasan Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür." dedi.

1 KİŞİ YARALANDI

Deprem sırasında 1'inci kattaki evinden panikle sokağa atlayan bir kadın yaralandı. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.

Son Dakika! DenizliSon Dakika! Denizli'de Korkutan Deprem! Antalya ve İzmir'i de Salladı

AK Parti, İzmir, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA



YORUMLAR (4)
VELİ AHTSIZ: Denizli''yi hiç sevmem, öğrenciydim orada ve kanser olup okulu bırakıncaya kadar 5 yılım geçti. Hem yobaz hem cahildir Denizliler, hem hacı hem hocadırlar hem de kul hakkını tınmazlar. Denizliler iyi bile olsa O üniversiteleri yok mu o üniversiteleri bu deprem onlara az bile kim kiminle ne yapar belli değildir.
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KORKMA: evet çok yakın kıyamet bundan teee 1400 yıl sonra . öldümü zaten senin kıyametin kopuyor dünyanın kopsa ne yazar . SORUM VAR : ÖBÜRKÜ TARAFTA BMW AUDİ FALAN VAR MI UÇAK VAR MI YANLAYABİLİR MİYİZ BİLEN ABİLİERM ABLALARIM BİR EL ATSIN
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KEMALE OSMANOVA: Bir de Japonlara özeniyorlar, adam deprem anında kapıyı calip giriyor ...
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VATANDAŞ: Kıyamet çok yakın.. o yüzden hak yemeyin kalp kırmayın.. rabbim tüm halkımızın devletımızın işçimizin memurumuzun yanında olsun.. rabbim türkiyeyi korusun..
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