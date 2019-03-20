5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34 civarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de de hissedilen deprem AK Parti İl Başkanlığında saniye saniye kameralara yansıdı.

DEPREM ANI, PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA KAMERALAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

AFAD, saat 09.34'teki depremin derinliğinin 11,3 kilometre olduğunu duyurdu. Deprem İzmir, Denizli ve Antalya'da da hissedildi.İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında da hissedilen deprem, paniğe yol açtı. Sarsıntı esnasında odadaki avizenin sallandığı anlar kameralara yansıdı.

"DEPREMDE CAN KAYBI YOK"

Öte yandan Denizli Valisi Hasan Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür." dedi.

1 KİŞİ YARALANDI

Deprem sırasında 1'inci kattaki evinden panikle sokağa atlayan bir kadın yaralandı. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA