İzmir'deki Düdenlere Vatandaş İlgisi

Kaynak: AA

İzmir'de ocak ayındaki yağışlar sonrası Menderes'te tarım arazilerinde oluşan dev obruklar, sular çekilmesine rağmen ziyaretçileri cezbediyor.Şiddetli sağanak sonrası göle dönen tarım arazilerindeki suyun yer altına inmesi sırasında oluşan 12 obruğun bulunduğu bölgede sular tamamen çekildi.Obrukların yanından geçen ve bazı mahalleleri ilçeye bağlayan kara yolu ise güvenlik gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla trafiğe kapatıldı.Karakuyu Mahallesi Muhtarı Mustafa Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolun kapanmasının mağduriyet yarattığını, bölgede oturan vatandaşların çocuklarını okula gönderirken ve mahalleye giderken zorluk yaşadığını söyledi.Dev obrukların insanların dikkatini çektiğini, medyada fotoğraf ve görüntüleri gören insanların bölgeye gelerek fotoğraf çektirdiğini aktaran Coşkun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir ekibin de bölgede incelemelerde bulunduğu belirtti.Coşkun, "Trafiğe kapalı olan yer düzenleme yapılmadan açılmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinden ekipler geldi inceleme yaptı. Bize verilen bilgiye göre buraya bir jeopark düşüncesi var. 'Düden Köy' gibi bir düşünce de var." diye konuştu.