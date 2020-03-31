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İzmir'deki eczanelerin çalışma saatleri değişti

Korona virüs salgını sebebiyle hastalarla ve hasta yakınlarıyla yakın temas halinde olan eczanelerdeki bulaşma riskini azaltmak amacıyla İzmir'deki eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

31.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:13
İzmir'deki eczanelerin çalışma saatleri değişti
Korona virüs salgını sebebiyle hastalarla ve hasta yakınlarıyla yakın temas halinde olan eczanelerdeki bulaşma riskini azaltmak amacıyla İzmir 'deki eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

Korona virüs salgını ile mücadele önlemleri kapsamında eczanelerin 09.00-19.00 olan çalışma saatleri değişti. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, "Korona virüs salgınında ön saflarda özveriyle görev yapan eczanelerdeki bulaşma riskini azaltmak, meslektaşlarımız ve eczane çalışanlarının motivasyonunu artırmak amacıyla; İzmir merkez ve ilçelerdeki eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapma talebimiz İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak sunuldu ve gerekli onay alındı. Yeni bir duyuru yapılana kadar; 1 Nisan 2020'den itibaren İzmir merkez ve ilçelerinde eczane çalışma saatleri 10.00-18.00 olarak uygulanacak" dedi.

Başkan Sayılkan, 10.00-18.00 saatleri dışında sadece nöbetçi eczanelerin açık olacağını ve nöbetçi eczanelerin yoğunluğuna göre gerek duyulursa yönetim kurulu tarafından ilave nöbetçi eczanelerin görevlendirileceğini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Güncel
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