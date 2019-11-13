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İzmir'deki eğik binalar tahliye ediliyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan eğik durumdaki 5 bina için tahliye kararı çıktı.

13.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:15İzmir'deki eğik binalar tahliye ediliyor
'in ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan eğik durumdaki 5 bina için tahliye kararı çıktı. Binaların büyük bir bölümü boşaltılırken ada içinde bulunan 6 bina içinde dayanıklılık testleri yapılıyor.
Karşıyaka'nın Bostanlı semtinde bulunan ve yıkılma riski taşıyan eğik binalar için İzmir Valiliği tarafından boşaltma kararı alındı. Kararın ardından Cemal Gürsel Caddesi kenarında bulunan 5 bina büyük oranda boşaltılırken hala binada bulunan vatandaşlar için ise ek süre tanındı. Boşaltılma kararı alınan binaların yanında bulunan 6 binaya dayanıklık çalışması yapılmaya başlandı.
"KORKUYLA YAŞIYORUZ"
Boşaltılma kararının ardından binaların altında bulunan işletmelerden birinde çalışan bir vatandaş, "Bu binalar yıkılsın bir an önce biz de kurtulalım. Yıllardan beri binaların her tarafı çatladı, biz de korkuyla yaşıyoruz. Mecburen ekmek davasına çalışıyoruz. Yıkılsın biz de önümüzü görelim artık" dedi.
BİNA SAKİNİNDEN İMAR PLANI TEPKİSİ
Bina sakini Tolga Özkaner, "Kentsel dönüşüm çerçevesinde riskli alanların yeniden yapılmasıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. Geç kalınmış bir çalışma olduğunu düşünüyorum ancak belirli yerlere odaklanılmış vaziyette nedense. Burada bir rant kaygısı olduğunu duyuyoruz. Bizim binamız 2 blok ve 1991 yılında inşaatı bitmişti. Binaların temelinde 28 metre boyunda 99 tane kazık var. Yaklaşık 20 yıldır süren bir süreç bu. O yıllardan beri bu iki bina için 4 kere yetkili kurumlardan sağlamlık raporu aldık. Ön cephedeki iki bina için bütün ada riskli ilan edilmesi söz konusu. Bizim binamız kötü zemine iyi bir şekilde inşa edilmiş bir bina, dolayısıyla yıkılması gerektiğini düşünmüyorum. İmar planı 20 senedir hazırlanmamış. Kış arifesinde 130 daireye ve 30 küsur esnafa 'çıkın, gidin' diyorlar. Bunu demek çok kolay. Bu insanlara ilk önce bir çare sunulması ve imar planı doğrultusunda da kentsel dönüşümün yapılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
(Salih Yılmazsoy - Halil Karahan/İHA)

Karşıyaka, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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