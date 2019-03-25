Kaynak: AA

Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Ekrem Selimler, "Biz kararımızı verdik. 'Cumhur İttifakı'ndan yanayız' diye tavrımızı net bir şekilde koyduk. İzmir'deki Evlad-ı Fatihan Cumhur İttifakı'nın yanındadır." dedi.Selimler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyaset üstü duruşlarını bozmamaya çalıştıklarını söyledi.İzmir'de özellikle Balkan ve Rumeli'den göçenlerin Atatürk'e sevgisinden ve saygısından dolayı bugüne kadar CHP'ye farklı baktıklarını belirten Selimler, "Ama bizim en büyük özelliğimiz de devletçi yapımız. Devletimize, bayrağımıza bakar hizaya gelir Balkan insanları. Son zamanlarda devletimizin başındaki insanların Atatürk'ün kurduğu partinin ne hale geldiğiyle alakalı sözleri bizleri bir defa daha düşünmeye sevk etti. Bununla da alakalı, özellikle Buca adayının son anda değişmesi bardağı taşıran son damla oldu." ifadelerini kullandı.CHP'nin Buca Belediye Başkan Adayı'nın Suat Nezir olmasından son anda vazgeçildiğini hatırlatan Selimler, bu olaydan sonra federasyon olarak CHP il binası gidip kara çelenk bıraktıklarını kaydetti.Bu süreçten sonra İzmir'de yaşayan Balkan ve Rumeli camiasının CHP'ye karşı dik bir duruş sergilediğini aktaran Selimler, şunları söyledi:"Biz şu kararı aldık; 'Ne olur bizim kapımıza gelmeyin.' Daha önceki dönemlerde CHP'nin Genel Başkanı'nı Federasyonumuzda Boşnak börekleri ile karşılardık. Ama bugünden itibaren biz özellikle Buca'mızda 'Kesinlikle bizlere gelmeyin.' diyoruz. Biz kararımızı verdik. 'Cumhur İttifakı'ndan yanayız' diye tavrımızı net bir şekilde koyduk. İzmir'deki Evlad-ı Fatihan Cumhur İttifakı'nın yanındadır."