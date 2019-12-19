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İzmir'deki fabrika yangınında zarar 5 milyon TL

İzmir'in Menderes ilçesinde ahşap sandalye üretim fabrikasında çıkan yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edilirken, zararın 5 milyon TL olduğu öğrenildi.

19.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:33 İzmir'deki fabrika yangınında zarar 5 milyon TL
'in ilçesinde ahşap sandalye üretim fabrikasında çıkan yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edilirken, zararın 5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi'ndeki bir ahşap sandalye üretim fabrikasında çıkan yangını onlarca itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sırasında fabrika çalışanları da tahliye edildi. Fabrika sahibi Okan Oray, ailesi ve çalışanlar, yangını korku dolu gözlerle izledi. Fabrika sahibi ve eşi, yangını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Ekipler, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

"Zararımız 5 milyon TL civarında"

Fabrika sahibi Okan Oray, yangının elektrik kontağından çıktığını belirtti. Oray, "Elektrik kontağından çıkan yangın sonucu sünger bölümü alev aldı. Alev almış süngerler. Bir anda parladı. Maddi zararımız var. Şükürler olsun çalışanlarımızda bir şey yok. 30 çalışanımız var. Zararımız 5 milyon TL civarında" diye konuştu.

Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Menderes, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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