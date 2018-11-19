İzmir'deki Fetö'nün Esnaf Yapılanması Operasyonu

İzmir
'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Buca
bölgesindeki esnaf yapılanmasında görev aldıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan biri, hakkında devam eden soruşturma nedeniyle İstanbul
'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli bir kişi ise sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli diğer 15 kişi ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan İzmir Adliyesine sevk edildi.
Zanlılardan 7'si tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Buca Bölgesinde FETÖ'nün faaliyetlerini devam ettirmek için bir araya geldikleri ileri sürülen zanlılara, daha önceden düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen belgelerden ulaşıldığı öğrenildi.
Ele geçirilen belgelerde isimleri ve topladıkları para miktarları yazan şüphelilerin bir süre polis ekiplerince takip edildikten sonra gözaltına alındıkları bildirildi.
Toplu halde bir araya gelmekten kaçınan zanlıların, topladıkları paraları OHAL kapsamında kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen kişiler ve cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına verdikleri iddia edildi.
Ele geçirilen belgelerde zanlıların polisin muhtemel operasyonlarına karşı hazırlık yaptığı da görüldü.
Polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen belgelerde, adli işlemler sırasında zanlılara sorduğu bazı soruların da bulunması dikkati çekti.
Operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Buca bölgesindeki esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 Kasımda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi, Dikili
ve torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 20 kişiden 17'si gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilmişti.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, kasaya gizlenmiş yüklü miktarda para ile örgüt mensuplarının yakalanması halinde sorgu sırasında vermeleri gereken cevaplar ile ilgili hazırlanmış doküman ele geçirilmişti.
İzmir
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:22