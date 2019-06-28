28.06.2019 23:33
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İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama

İzmir

İzmir merkezli 18 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 19'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir merkezli 18 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK ) kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 19'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen 22'si muvazzaf 36 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. 25 Haziran'da İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli ise yakalanamadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 35 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 19 kişi tutuklandı. 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
TSK , İzmir , 3. Sayfa

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