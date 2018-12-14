İzmir'deki Fetö'ye "Finansal Destek" Davası

İzmir
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Emir Ağbaş ve tutuksuz 7 sanık ile avukatları hazır bulundu.
İddia makamının sanığın tutukluluk halinin devamına yönelik verdiği mütalaasının ardından söz alan Ağbaş, kapatılan Sipahi Eğitim Sağlık ve Spor Vakfı'nda yönetim kurulunda yer aldığını kabul ederek, buna ilişkin neyle suçlandığını bilmediğini söyledi.
Bu vakfın bir suç örgütüne mensubiyetinden haberdar olmadığını savunan Ağbaş, vakıf faaliyetlerinde suç işleyecek bir eyleminin olmadığını iddia ederek "Bu yapıyla irtibatlı olduğu zaman bunlar terör örgütü değildi. Bunda ben ne yapabilirim. Şu anda emekli maaşıyla geçiniyorum. Beraat ettikten sonra şirketlerimi geri almak istiyorum. Yaklaşık 3 yıldır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." şeklinde beyanda bulundu.
Mahkeme heyeti, tahliye talebini reddettiği Ağbaş'ın dosyasının ayrılmasına, ayrıca buna ilişkin sanığa duruşma tarihinin bildirileceğine karar vererek duruşmayı erteledi.
Operasyon İzmir Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince 18 Şubat 2016'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyonda, ABD
'den dönen iş adamı Emir Ağbaş ile Mehmet Çelikaslan, Adnan Menderes Havalimanı
'nda gözaltına alınmıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında Ağbaş ile Çelikaslan tutuklanmış, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmış, firari sanıklar M.Y. ve S.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Dosyası ayrılan Çelikaslan, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İzmir
14 Aralık 2018 Cuma 12:47