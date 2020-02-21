İzmir'deki fikir maratonu meyvelerini verdi

Uygulanabilir projeler arasında talebe göre anlık çözümler üreten toplu ulaşım sistemi de var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Açık İnovasyon Derneği'yle düzenlediği 'Hack4 Mobility Ideathon İzmir' adlı fikir maratonundan çıkan uygulanabilir projeleri geliştirmeye karar verdi.

Fikir maratonu kentlilerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde yapılmıştı. 36 saat süren maratonda Alsancak'ta bisikletli ve yaya ağırlıklı ulaşıma dair projelerin üretilmesi hedeflenmişti. Üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım, grafik tasarımı, yazılım, sosyoloji gibi bölümlerinden üniversite, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve bu bölümlerin mezunlarından oluşan 250 yarışmacı, dijital altyapıya dayanan pek çok projeye imza atmıştı.

SPOR YAP ELEKTRİK ÜRET

Uygulanabilir bulunan projeler arasında açık hava spor alanlarındaki egzersiz aletlerinde spor yaptıkça elektrik üreten bir sistem de yer alıyor. Proje var olan egzersiz aletlerinin elektrik üretebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Yurttaşlar spor yaparken ürettikleri elektrikle isterlerse kişisel elektronik cihazlarını da şarj edebilecek. Üretilen elektrik aynı zamanda parkların aydınlatmasında kullanılacak.

Dikkat çeken projelerden bir diğeri de talebe göre anlık şekillenen toplu taşıma sistemi. Proje toplu taşımanın seyrekleştiği saatlerde dijital uygulamalar üzerinden gelen taleplerin yoğunluğuna göre anlık ulaşım çözümleri üretmeyi amaçlıyor.