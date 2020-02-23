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İzmir'deki Galatasaraylılar, Fenerbahçe maçı galibiyetini kutladı

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, 20 yılı aşkın süredir devam eden deplasman galibiyeti özlemine son vermesi, İzmir'deki sarı-kırmızılı taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

23.02.2020 23:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:38İzmir'deki Galatasaraylılar, Fenerbahçe maçı galibiyetini kutladı
Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta 'ın 'yi 3-1 yenerek, 20 yılı aşkın süredir devam eden deplasman galibiyeti özlemine son vermesi, 'deki sarı-kırmızılı taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan sarı-kırmızılar, maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından İzmir'de de büyük sevinç yaşadı.
Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu.
Bazı taraftarlar da Kordon'da araçları ile konvoy oluşturdu.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman durma noktasına gelen trafiği düzenlemek için önlem aldı.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da almıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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