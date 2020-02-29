İzmir'deki göçmen kaçakçılarına yönelik "Aylan bebek" operasyonunda 26 tutuklama

İzmir
merkezli 12 ilde, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik "Aylan bebek" ismi verilen operasyonda yakalanan 60 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 52 zanlıdan 2'si savcılıktan salıverildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 26'sı cezaevine gönderildi, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir merkezli 12 ilde, 25 Şubat'ta Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 104 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.