10.07.2019 09:34
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İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir

İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettiği iddiasıyla adliyeye getirilen şüphelilerden 14'ünün savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 10 şüpheli serbest bırakıldı.
İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği öne sürülen 56 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Dikili, İzmir, Güncel

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