İzmir'deki Hurda Araçlar Kaldırılacak

İzmir
'de, cadde, sokak ve boş arazilerde atıl vaziyette bırakılmış, kullanılmayan taşıtlar, çevre kirliği, genel asayiş ve terör eylemleri açısından risk yaratmaması için bulundukları yerlerden kaldırılacak. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erkan Özkan, İzmir Valiliği
'nin kararını desteklediklerini söyledi.
İzmir Valiliği tarafından hurda araçlarla ilgili karar alındı. Alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, İzmir'de herhangi bir nedenle cadde, sokak ve boş arazilere bırakılmış, kullanılmayan araçlar ve bunların bütünü oluşturan parçaların; çevre kirliği, genel asayiş ve terör eylemleri gibi durumlar açısından risk yarattığı belirtildi. Bu sebeple; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 66. maddeleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/6, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetmenliği'nin 4/d, Belediye ve Zabıta
Yönetmenliği'nin 10, 11'inci maddeleri gereğince bu tip araçlarla ilgili, kolluk güçleri tarafından işlem yapılacağı ve kaldırılacağı bildirildi.
Alınan karar kapsamında öncelikle bu araçların ruhsat sahiplerine, kaldırmaları için tebligat yapılacak. Gönderilen tebligat doğrultusunda araçlarını kaldırmayan ruhsat sahiplerine Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesince işlem yapılacak ve araçları kaldırılacak. Ruhsat sahibi bilinmeyen araçlar ise kolluk güçleri tarafından kaldırılacak. Kara ve deniz sınırları içinde atıl bulunan bu tip araçların kaldırılması ile başta asayiş ve terör riski taşıyabilecek durumlar olmak üzere kent estetiği ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek.
ESNAFTAN KARARA DESTEK
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, valilik tarafından alınan kararı desteklediklerini açıkladı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erkan Özkan, kararın çok isabetli olduğunu belirterek, İzmir Valisi Erol Ayyıldız
'a teşekkür etti. Bu araçlar nedeniyle esnafın zorluk yaşadığını savunan Erkan Özkan, "Taksi duraklarının hemen yakınında, terk edilmiş araçlar, araçlarımızın giriş ve çıkışına engel oluyordu. Bu nedenle sorun yaşıyorduk, muhatap bulmakta zorlanıyorduk. Bunu Büyükşehir mi çekecek, ilçe belediyesi mi çekecek, trafik mi çekecek? Bu konularda bir karmaşa vardı. Bazen bu konularda çok geç sonuç alabiliyorduk. Alınan kararla birlikte biz de rahatladık" dedi.
'ARAÇLAR FARKLI AMAÇLAR İÇİN KULLANILIYORDU'
Terk edilmiş araçların, çevre kirliliği ve güvenlik konusunda da sorun yarattığını kaydeden Erkan Özkan, şunları söyledi:
"Bir anne çocuğu ile yürürken veya bir aile sokakta yürürken, bir park kenarında yürürken, terk edilmiş araçlar içerisinde alkol alan, uyuşturucu kullanan bazı kişiler, aniden çıkıp huzursuzluk yaratıyordu. Bu araçların farklı amaçlarla kullanıldığını duyuyoruz. Alınan karar ile yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçilecek. Yerinde ve isabetli bir karar. Ben Sayın Valimize hem kurumum adına, hem de İzmir halkı adına teşekkür ediyorum."
Yeni taşıt satın alırken hurda araç teşviki olduğuna da değinen Özkan, "Bu toplatılacak araçların sahipsiz olduğunu veya hurda teşviki için kullanamayacak durumda olduklarını düşünüyorum" dedi.
İzmir
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:13