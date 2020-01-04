Haberler » Güncel » İzmir'deki iki cinayetin zanlısı tutuklandı - Haber

İzmir'deki iki cinayetin zanlısı tutuklandı

Torbalı'da iki kişiyi öldüren, bir polisi de yaraladıktan sonra saklandığı evde yaralı olarak yakalanan zanlı Enver Yıldız (30) ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

04.01.2020 03:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 04:30 İzmir'deki iki cinayetin zanlısı tutuklandı
'da iki kişiyi öldüren, bir polisi de yaraladıktan sonra saklandığı evde yaralı olarak yakalanan zanlı Enver Yıldız (30) ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı (53) ve aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldüren, bir polisi de yaraladıktan sonra düzenlenen operasyon sonucu yakalanan zanlı Enver Yıldız'ın, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Enver Yıldız ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Torbalı Adliyesine sevk edildi.
Şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olayın geçmişi

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla öldürülmüştü.

Bu olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Zanlı Enver Yıldız, bir polisi silahla yaralandığı operasyon sonrasında yaralı olarak yakalanmıştı.

Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:47   Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Haber
04:18   Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Haber
04:14   İzmir'deki iki cinayetin zanlısı tutuklandı - Haber
04:14   Ürdün ve Bahreyn Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu - Haber
04:09   Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 05:05:53