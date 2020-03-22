Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››İzmir'deki iki ölümlü kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

İzmir'deki iki ölümlü kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi, yolun karşısına geçmek isterken yere düştü.

22.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:42
İzmir'deki iki ölümlü kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı

İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi, yolun karşısına geçmek isterken yere düştü. O esnada yoldan geçmekte olan otomobilin altında kalan şahıslardan birisi olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Korkunç anlar MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Bostanlı Pazaryeri yakınında meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen İlhami K. ve arkadaşı Harun A., pazar yerinin yakınında yolun karşısına geçmek istedi. O esnada dengesini kaybeden ikili yere düştü. Bu sırada, Bostanlı yönünden Karşıyaka Çarşı istikametine gitmekte olan Levent A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, İlhami K. ile arkadaşı Harun A.'nın üstünden geçti. Durumu gören vatandaşlar, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İlhami K. ve Harun A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Harun A., kaza yerinde can verdi. İlhami K. ise ambulansa alınarak çevredeki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İlhami K. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


MOBESE kameraları tarafından görüntülendi


Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği kaza anı, MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde karşıdan karşıya geçmek isterken yere düşen iki kişinin üzerinden otomobilin geçme anı ve ikilinin yerde metrelerce sürüklendiği görüldü. Kazanın ardından yolda görülen fren ve kan izleri, kazanın dehşetini gözler önüne serdi. Öte yandan, kaza sonrası yaşamlarını yitiren ikilinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Levent A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

İtalyan belediye başkanından sokağa çıkanlara tepki: Ne zamandır koşmaya bu kadar meraklısınız! - Haberler Çekya, Çin'in İtalya'ya gönderdiği maske ve sağlık malzemelerine 'bilmeden' el koydu - Haberler Baş ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede doktora saldırdı - Haberler Selçuk Bayraktar: "Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz" - Haberler Yangında depo kullanılamaz hale geldi - Haberler Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi - Haberler Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor - Haberler Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi - Haberler Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz - Haberler İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Loading