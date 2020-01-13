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İzmir'deki iki sokak resmi "Street Art Cities"in 2019 Aralık ayı seçkisine girdi

Listeye giren eserler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl düzenlenen "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" kapsamında boyanmıştı.

13.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:26İzmir'deki iki sokak resmi

'in duvarlarını süsleyen iki sokak resmi "Street Art Cities" adlı topluluğun 2019 ayı seçkisine girdi. Dünya çapında sekiz işin yer aldığı listede Gooze-Art'ın Konak Kemeraltı'ndaki "Derin" adlı eseri birinci, Qbic'in Alsancak Çavuşoğlu Apartmanı'ndaki "Yeni Dünya" aldı eseri ise üçüncü sırada yer aldı. Listeye giren iki çalışma İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl düzenlenen Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı kapsamında boyanmıştı.

Oylamada Belarus, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Ürdün, Fransa ve Yunanistan sokaklarındaki duvar resimleri de beğeni kazandı."Street Art Cities"in aralık ayı en iyi duvar resimleri seçkisine buradan ulaşılabilir.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aralık, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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