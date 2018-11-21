İzmir'deki Kadın Cinayeti Davası

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:41



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:41

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Vardal, taraf avukatları, öldürülen kadının anne ve babası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.Tanık olarak beyanı alınan S.G, olayın yaşandığı gün kayınvalidesiyle evlerinin kapısının önünde oturduğu sırada bağrışmalar duyduğunu, bağıranların "Bahriye öldü" dediklerini, herkesin olay yerine doğru koştuğunu, ancak kendisinin oraya gitmediğini söyledi.Öldürülen Bahriye Üngeç'in babası Ercan Üngeç, "Adalet neyse onun yerine getirilmesini istiyorum." dedi.Duruşma savcısının, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmesinin ardından söz alan sanık Vardal, "Canım eşim gitmiştir. Diyecek bir şeyim yoktur. Mahkemenizin adaletine sığınıyorum. Allah'a şükür, vicdanen rahatım." beyanında bulundu.Vardal'ın avukatı Tolga Turgut, müvekkilinin ilk aşamadan bu yana değişmeyen ve çelişkisiz ifadelerde bulunduğunu, V.D. ile yaşadığı tartışmanın ardından silahına doldur boşalt yaptığı sırada Bahriye Üngeç'in öldüğünü iddia ederek, 15 aydır tutuklu olan sanığın tahliye edilmesini istedi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Olayİzmir'in Konak ilçesinde, 2. Kadriye Mahallesi'nde, Murat Vardal, birlikte yaşadığı 32 yaşındaki Bahriye Üngeç'le 23 Eylül 2017'de alacak meselesinden tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Vardal, Üngeç'i silahla vurmuştu. Üngeç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Olaydan sonra kaçan Vardal, daha sonra Menderes ilçesi Ürkmez Mahallesi'nde, saklandığı evde yakalanarak tutuklanmıştı.Vardal hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürme ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçlarından cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.