İzmir'deki Kazada 1 Kişi Öldü, 11 Kişi Yaralandı

Kaynak: DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, sola dönüş yapmaya çalışan otomobile yolcu minibüsünün çarptığı kazada Rafet Erhan (36) yaşamını yitirirken, bir ağır 11 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Üniversite Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri (DSİ) binası önünde meydana geldi. Balıkçılık yaptığı öğrenilen Rafet Erhan, yönetimindeki 45 HC 755 plakalı otomobille yolun soluna dönmek istedi. Bu sırada, arkadan gelen ve Bornova-Altındağ seferini yapan 35 M 8501 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Erhan'ın kullandığı otomobile çarpıp yaklaşık 30 metre sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsteki 10 yaralı ile otomobil sürücüsü Rafet Erhan ve yanındaki Hasan Özterlikçi (60) sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Erhan doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan Özterlikçi'nin durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Minibüsteki yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Minibüs şoförü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.