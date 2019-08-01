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İzmir'deki kazada emekli tümgeneral hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada emekli Tümgeneral Mehmet Remzi Armen hayatını kaybetti.

01.08.2019 19:30 İzmir'deki kazada emekli tümgeneral hayatını kaybetti
İzmir'in Bergama ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada emekli Tümgeneral Mehmet Remzi Armen hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Bergama ilçesi İzmir-Çanakkale kara yolunun Çandarlı kavşağında meydana geldi. Zeytindağ'dan Çandarlı istikametine seyir halinde olan emekli Tümgeneral M. Remzi Armen (68) idaresindeki 35 VAR 57 plakalı otomobil, İzmir yönünden gelen 17 PD 222 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada yaralanan Armen ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Armen'in cenazesi Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ifadesinin alınması için karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)

Bergama, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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