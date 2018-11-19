İzmir'deki Kazada Tır Şoförü Öldü

İzmir
'deki kazada TIR şoförü öldü
İZMİR'in Balçova
ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp devrilen TIR'ın şoförü Nevzat Erkoç hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde İzmir- Aydın
Otoyolu Balçova çıkışında meydana geldi. Nevzat Erkoç yönetimindeki 06 GCH 66 plakalı, dorsesinde inşaat malzemeleri yüklü olan TIR, şoförünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamaması sonucu devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Erkoç'u Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrasında, bir süre araç trafiğine kapatılan yol, TIR'ın kaldırılması ve yola saçılan malzemelerin temizlenmesi sonrasında tekrar açıldı. Erkoç'un cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu
'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:10