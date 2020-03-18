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İzmir'deki korkunç kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen, iki tır ile minibüsün karıştığı kazada, ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

18.03.2020 05:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 05:30
İzmir'deki korkunç kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
İzmir 'in Torbalı ilçesinde meydana gelen, iki tır ile minibüsün karıştığı kazada, ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 16 Mart sabahı İzmir-Aydın yolu, Kuşçuburun mevkisinde meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan iki TIR ve bir minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüs hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kazada Suriye uyruklu olduğu tespit edilen bir kişinin öldüğünü belirledi.

Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kazada yaralanan şahıslar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan minibüs şoförü Nihat Bakım, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bakım, burada aynı gece yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, 3 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Torbalı, İzmir, 3. Sayfa

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