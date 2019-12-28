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İzmir'deki kuyumcu soygunu zanlılarından 3'ü tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde kuyumcuyu soyup iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra saklandıkları adreste yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

28.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:48 İzmir'deki kuyumcu soygunu zanlılarından 3'ü tutuklandı
'in ilçesinde kuyumcuyu soyup iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra saklandıkları adreste yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mahallesi'ndeki kuyumcuyu ve yakınını yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edilen R.A, B.A. ve H.A. tutuklandı, aracı kullanan H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Gediz Mahallesi'nde, 24 Aralık'ta kuyumcu dükkanına gelen biri kadın, maskeli 3 kişi, iş yeri sahibi Ufuk Atçı ile yakında iş yeri bulunan akrabası Filiz Taş'ı tabancayla yaraladıktan sonra altınları alıp kaçmıştı.
Polis ekiplerince yakalanan zanlıların ağaçlık alanda toprağa gömdükleri biri kurusıkı iki tabanca ile 34 altın bilezik bulunmuştu.

İzmir, Gediz, Buca, Güncel

Kaynak: AA

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