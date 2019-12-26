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İzmir'deki naylon fatura operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İzmir'de naylon fatura düzenleyerek devleti zarar uğrattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

26.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:22 İzmir'deki naylon fatura operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
'de naylon fatura düzenleyerek devleti zarar uğrattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin şirket kurarak faaliyet olmadan naylon fatura düzenleyecekleri ve piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Konak ve Bornova ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekiplerce, farklı şirket isimleri adına düzenlenen yaklaşık 10 milyon lira değerinde naylon fatura ile 18 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, 17 kaşe, 3 bilgisayar, 3 flash bellek ve 1 yazıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö, İ.K, A.H. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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