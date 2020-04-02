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İzmir'deki nikah müracaatlarında yüzde 80 düşüş var

Korona virüsü salgını nedeniyle azalan nikah talepleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alan İzmir'deki Konak Belediyesi, nikah işlemlerinde düzenlemeye giderken, nikah müracaatlarında yüzde 80 oranında düşüş yaşandı.

02.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:52
İzmir'deki nikah müracaatlarında yüzde 80 düşüş var
Korona virüsü salgını nedeniyle azalan nikah talepleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alan İzmir 'deki Konak Belediyesi, nikah işlemlerinde düzenlemeye giderken, nikah müracaatlarında yüzde 80 oranında düşüş yaşandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve günlük yaşantıyı değiştiren korona virüsü (Covid-19) salgını, evlenmek için gün bekleyen çiftlerin nikah işlemlerini de etkiledi. Konak'ta birçok çift, nikahlarını ileri bir tarihe ertelemeyi seçerken, yeni müracaatlarda da yüzde 80 oranında düşüş yaşandı.

Konak Belediyesinin evlendirme dairelerinde, salgın öncesi günlük ortalama 50 oda nikahı gerçekleşirken, bu sayı yüzde 70'lik bir düşüş ile günlük 15'lere geriledi. Salon nikahının ise korona virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerden dolayı tercih edilmediği gözlemlendi. Salon nikahları daha önce anne, baba ve yakın bir çevrenin katılımı ile kıyılabilirken, sosyal mesafeye dikkat edilmemesi ve ihlallerden ötürü nikah törenine katılım gelin, damat ve iki şahit ile sınırlandırıldı. Katılım sınırının uygulanmasıyla birlikte çiftlerin tercihleri salon nikahı yerine oda nikahına yönelerek salon nikahına olan talep neredeyse sıfıra indi.

Nikahlara saat ayarı

Virüs önlemleri kapsamında Konak Belediyesi Evlendirme Dairleri ve nikah salonlarında da yeni düzenlemeye geçilerek tedbirler artırıldı. İki nikah arasında en az 20 dakikalık süre konularak bu sürede nikah kıyılacak odanın dezenfekte edilmesi kararlaştırıldı; ayrıca gün içerisinde kıyılan nikah sayısı da azaltılarak saat sınırlandırması getirildi. Yeni uygulamaya göre hafta sonu nikahları kaldırıldı. Nikahlar hafta içi 11.00-16.30, saatleri arasında gerçekleştirilmeye başlandı.

İki nikah arası dezenfeksiyon

Nikah esnasında, nikah memuru, gelin ve damat ile iki şahit, nikah masasına sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturuyor. İnsanları toplu halde bir araya getiren ve yakın temas ihtimali taşıyan takı merasimi gibi uygulamalara kesinlikle izin verilmiyor. Nikahı kıyılan çift ve aileleri tebrikleri uzaktan kabul ediyor. Nikahın kıyılmasının ardından törenin gerçekleştiği oda, kullanılan kırtasiye ürünleri, masa ve sandalyeler tamamen temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. Tüm bu işlemlerin tamamlanması ve ortamın havalandırılması için iki nikah arasında en az 20 dakikalık bir ara veriliyor. Evde veya özel düğün salonlarında nikah işlemleri yapılmıyor ve buralara nikah memuru gönderilmiyor. Belediyenin evlendirme daireleri dışında herhangi bir alanda nikah gerçekleştirilmiyor. - İZMİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Konak Belediyesi, Konak, İzmir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İzmir'deki nikah müracaatlarında yüzde 80 düşüş var - Haberler

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