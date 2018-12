İzmir'deki Okul Müdürü, Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni Arasında

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:41



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:41

İZMİR'deki bir ilkokulun müdürü Samet Başkonuş (34), 2019 Küresel Öğretmen Ödülü(Global Teacher Prizes) sıralamasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren tek Türk oldu. İzmir 'in ilk 5 robotik takımından birini kuran, 4 projesi Ulusal Kalite Etiketi kazanan ve Suriyeli öğrencileri okula kazandırmak amacıyla başlattığı Sanatın Birleştiren Gücü Projesi'yle 4 yılda bin 200 öğrenciye en az 2 dalda sanat eğitimi aldıran Başkonuş, 50 öğretmen arasından birinciliği alırsa 1 milyon dolar ödülün de sahibi olacak.İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Anafartalar İlkokulu'nun Müdürü Samet Başkonuş, yaptığı önemli projeler ile Türkiye 'de çeşitli ödüller kazanırken, uluslararası bir başarı da elde etti. Başkonuş, Hint asıllı İşadamı Sunny Varkey 'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clintonın üstlendiği Londra merkezli Varkey Gems Vakfı(Varkey Gems Foundation) tarafından düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2019 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. En iyi 50 öğretmen arasında yer almayı başaran üçüncü Türk olan Başkonuş, "Her Türk gencinin hayalidir bayrağını temsil etmek. Listedeki tek Türk öğretmen olarak bayrağımızın orada yer almasını sağlamak beni inanılmaz gururlandırdı" dedi. Daha önce Dijital Eğitim Asistanı birincilik ödülü ile Akdeniz Üniversitesi tarafından verilen Ulusal Çevre Hizmet Ödülü'nü kazanan Başkonuş, İzmir'in ilk 5 robotik takımından birini kurdu, 4 projesi Ulusal Ajans tarafından Ulusal Kalite Etiketi kazandı. Başkonuş, 2017 yılında da yılın öğretmeni seçildi.BİN 200 ÖĞRENCİYE SANAT EĞİTİMİ, BİNLERCE ÖĞRENCİYE YARDIMSuriyeli öğrencileri okula kazandırmak ve entegrasyon sorunlarını çözmek için başlattığı Sanatın Birleştiren Gücü Projesi sayesinde 4 yılda bin 200 öğrenciye en az 2 dalda sanat eğitimi aldıran Başkonuş, "Okulda maske, kukla, heykel, ebru, drama, gitar, halk oyunları gibi 9 farklı atölye kurduk. Atölyelerde Suriyeli ve Türk öğrencilerimizin kaynaşmasını ve bir araya gelmesini sağladık. Son 4 yılda bin 200 çocuğa en az 2 dalda sanat eğitimi aldırdık. Suriyeli 42 çocuğu okula kazandırdık. Bu bölgedeki 200 tane ev ve işyerini tek tek ziyaret ederek, atık kağıtları topladık. 14 tona ulaşan atık kağıtlarımızı 500 çocuğa giyim ve kırtasiye yardımına dönüştürdük. Kağıtlar arasından çıkan hikaye ve romanlarla Türkiye'deki 9 şehre kitap yardımı yaptık. 29 farklı uluslararası proje yürütüyoruz. Bu projelerde de Avrupa 'daki 300'e yakın okulla ortak iş birliğimiz var. Çocukların dünyaya açılmalarını ve farklı bakış açıları kazanmalarını amaçlıyoruz. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için üçü yurt dışında olmak üzere 4 farklı üniversite ile Erasmus projesi yürütüyoruz" diye konuştu.FARK YARATAN PROJELERE İMZA ATTIÖğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine katkı sağlamak için eski bilgisayarlarla bir bilgi teknolojileri sınıfı kuran Başkonuş, bu sınıfta iki yılda yaklaşık 500 öğrencinin kodlama dersi almasını sağladı. Başkonuş, "Öncelikle öğrencilere kodlama eğitimi vermeye başladım. Sonra, özel okulların kullanmadığı çıkma malzemelerle İzmir'in ilk 5 robotik takımından birini kurduk. 9 yaşındaki çocuklara web tasarım yaptırarak yine bir ilke imza attık. Velilerimize yönelik okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma kursu açtık, Suriyeli velilerimize Türkçe ve aile eğitim kursu veriyoruz. Velilerimize yönelik sanat ve meslek edindirme kursları da açtık. İhtiyaç gördüğümüz tüm alanlara yönelik bir şeyler yaparak iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda okulumuzun sanatsal, sosyal alanlarda aldığı başarılar yüzde 400 oranında arttı" dedi.'FİNALİST OLDUĞUMU MESLEKTAŞLARIMIN MESAJLARIYLA ÖĞRENDİM'Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildiğini dün sabah meslektaşlarının sosyal medyadan gönderdiği mesajlar yoluyla öğrendiğini söyleyen Samet Başkonuş, "Başvuru yapmıştım ama sonuç beklemediğim bir vakitte açıklanmış. Sabah kalktığımda telefonumda birçok mesajı görünce şaşırdım. Mesajları okuyunca çok mutlu oldum. Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenler tebrik mesajları gönderiyorlar. Meslektaşlarımın başarıyı sahiplenmesi beni daha çok mutlu ediyor. Sonuçlarla birlikte dünya haritası üzerinde 50 öğretmenin ülkesinin bayraklarını gösteren bir resim yayınlamışlar. O resmi gördüğümde gözlerim doldu. Her Türk gencinin hayalidir bayrağını temsil etmek. Listedeki tek Türk öğretmen olarak bayrağımızın orada yer almasını sağlamak beni inanılmaz gururlandırdı" diye konuştu.'ÖDÜLÜ KAZANIRSAM YENİ BİR UYGULAMA HAYATA GEÇİRECEĞİM'50 öğretmen arasından seçilecek bir kişiye verilecek olan 1 milyon dolar değerindeki ödül ile ilgili olarak da Başkonuş, şunları kaydetti;"Yarışmaya ödülden çok insanlara bir şeyler anlatabilme fırsatı yakalayabilmek için başvuru yaptım. Okullarımızın ve meslektaşlarımın sesi olarak ortak fikirlerimizi dillendirebilmek çok daha önemli. Bu sürecin buna katkı sağlayacağına inanıyorum. Şu an Android ve IOS tabanlı bir okul yönetim uygulaması kurguluyorum, ödülü kazanırsam bu uygulamayı farklı dil destekleriyle birlikte hayata geçirmek istiyorum. Dezavantajlı çocukların hayatlarına dokunabileceğim çok çeşitli fikirlerim var. Bu fikirlerin hayata geçmesinde çok önemli bir fon olacaktır bu ödül" dedi. Kazanan öğretmene ödülü Dubai 'de verilecek.- İzmir