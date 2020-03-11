İzmir'deki okullarda öğrencilere koronavirüs eğitimi
İzmir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okullarda dezenfekte çalışmaları sürerken öğrencilere de hastalıkla ve alınması gereken önlemlerle ilgili eğitim veriliyor.
11.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:46
İzmir 'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okullarda dezenfekte çalışmaları sürerken öğrencilere de hastalıkla ve alınması gereken önlemlerle ilgili eğitim veriliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda kent genelindeki okullarda koronavirüse yönelik çalışmalara ağırlık verildi.
Konak ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu da bu çalışmaların yapıldığı okullar arasında yer alıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilen okulda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Makbule Taşkın, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimize sürekli sıvı sabun kullandırıyoruz. Lavobolara dezenfektan koyduk. Çocuklarımıza koronavirüs ile ilgili eğitsel filmler gösterdik. Onların düzeyine uygun, anlayacağı şekilde resimlerle ya da fotoğraflarla anlatımda bulunduk. Toplum taşıma araçlarında nasıl davranacaklarını, neler yapacaklarını anlattık. Onların önlem alınması için 20-30 saniye süreyle bol köpüklü sabunlamaları gerektiğini, sonrasında dezenfekten kullanmaları gerektiğini söyledik. Ayrıca iyi beslenmeleri ve uykularına dikkat etmeleri gerektiğini de bildirdik. Biz okul olarak önleyici tedbirleri alıyoruz. Öğrencilerimizi de sürekli bilgilendirmeye devam ediyoruz."
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda kent genelindeki okullarda koronavirüse yönelik çalışmalara ağırlık verildi.
Konak ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu da bu çalışmaların yapıldığı okullar arasında yer alıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilen okulda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Makbule Taşkın, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimize sürekli sıvı sabun kullandırıyoruz. Lavobolara dezenfektan koyduk. Çocuklarımıza koronavirüs ile ilgili eğitsel filmler gösterdik. Onların düzeyine uygun, anlayacağı şekilde resimlerle ya da fotoğraflarla anlatımda bulunduk. Toplum taşıma araçlarında nasıl davranacaklarını, neler yapacaklarını anlattık. Onların önlem alınması için 20-30 saniye süreyle bol köpüklü sabunlamaları gerektiğini, sonrasında dezenfekten kullanmaları gerektiğini söyledik. Ayrıca iyi beslenmeleri ve uykularına dikkat etmeleri gerektiğini de bildirdik. Biz okul olarak önleyici tedbirleri alıyoruz. Öğrencilerimizi de sürekli bilgilendirmeye devam ediyoruz."
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Kaynak: AA
Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Konak, İzmir, Güncel
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