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İzmir'deki organ naklinden sonra ölen üçüncü hasta toprağa verildi

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde kadavradan bağışlanan organın nakledilmesinin ardından yaşamını yitiren üçüncü hasta Ali Uslu'nun cenazesi toprağa verildi.

11.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:54İzmir'deki organ naklinden sonra ölen üçüncü hasta toprağa verildi
Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde kadavradan bağışlanan organın nakledilmesinin ardından yaşamını yitiren üçüncü hasta Ali Uslu'nun cenazesi toprağa verildi.
Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Ali Uslu'nun eşi Meral Uslu, kızı Başak Von Have ile yakınları katıldı. Uslu'nun cenazesi daha sonra Doğançay Mezarlığında defnedildi.
Başak Hove, cami bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, babasını kaybetmenin acısını yaşadıklarını ve çok kızgın olduklarını belirtti.
Organ nakli kararı alınmasından itibaren tüm sürecin incelenmesini isteyen Van Hove, "Herşeyin araştırılmasını ve çözüme ulaştırılmasını istiyoruz. Babamın yürüyerek girdiği hastaneden cenazesinin çıkmasının nedenini öğrenmek istiyoruz. Organ bekleyen insanların aynı şeyi yaşamaması için bilinçlenmelerini istiyoruz. Eğer hata varsa bunların düzeltilmesini istiyoruz." dedi.
"Üç aile birlikte hareket edeceğiz"
Adli sürecin devam ettiğini kaydeden Van Hove, hastaneden "Sağlık Bakanlığı prosedürlerinin uygulandığı" açıklaması dışında bilgi alamadıklarını ifade etti.
Aynı kadavradan nakil sonrası yaşamını yitiren diğer iki hastanın ailelerinin de çok üzgün olduğunu vurgulayan Başak Van Hove, "İnsanlar hayat kalitesini yükseltmek için girdikleri ameliyatta hayatlarını kaybettiler. Üç aile birlikte hareket edeceğiz." diye konuştu.
Van Hove, aynı hastanede başka organ nakil ameliyatlarında da ölümler yaşandığına ilişkin iddialar olduğunu savunarak, "Haberi çıkmayan çok insan var. Sadece iyi veriliyor ama organ nakli nedeniyle çok fazla hayatını kaybeden var. Yapılmasın demiyorum ama nakil doğru şekilde yapılsın." ifadelerini kullandı.
Olayın geçmişi
'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedildiği öne sürülen 38 yaşındaki kadın, 15 Aralık 2019'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş ve organları bağışlanmıştı.
Kadının iki böbrek ve karaciğerinin nakledildiği hastalardan Arife Aykut ve Münire İnanç ölmüş, Ali Uslu da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Son olarak Ali Uslu da yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybetmişti.

Ali Uslu, İzmir, Van, Sağlık

Kaynak: AA

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