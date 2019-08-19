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İzmir'deki orman yangını

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

19.08.2019 07:48 İzmir'deki orman yangını
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.
Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle yeniden müdahale edilmeye başlandı.
Bakan Pakdemirli yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere bindi.
Yangın bölgesini havadan helikopterle denetleyen Pakdemirli'nin daha sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Bekir Pakdemirli, Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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