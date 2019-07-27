İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındıİZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı.27.07.2019 23:19
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı. 9 helikopter ve 20 arazöz ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Yangın, ilçeye bağlı Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 9 helikopter, 20 arazöz, 2 adet dozer ve 5 adet müdahale aracı ile müdahale etti.Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı. 9 helikopter ve 20 arazöz ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Yangın, ilçeye bağlı Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 9 helikopter, 20 arazöz, 2 adet dozer ve 5 adet müdahale aracı ile müdahale etti.Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA
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