30.06.2019 21:20
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İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir 'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında zarar gören ev olmadığı öğrenildi. İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüdü. Bölgeye yangın nedeniyle 5 helikopter ve 25 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda ekibin yanı sıra iş makineleri, itfaiye ve orman araçları sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yazlık evlerin yangın nedeniyle zarar görmediği öğrenildi .
(İHA)
Kaynak: İHA
Çandarlı , Dikili , İzmir , Güncel

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