Haberler» Güncel» Haber

İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

21.08.2019 17:36
İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangının dün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.
Yaklaşık 500 hektar alanın zarar gördüğü yangını söndürmek için Orman Genel Müdürlüğüne ait ve Türkiye'nin birçok noktasından İzmir'e gelen yaklaşık 150 arazözün soğutma çalışmaları için görev yaptığı öğrenildi.
Zaman zaman yangın yönetim helikopterinin havadan denetim yaptığı yangında, herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın söndürme helikopterlerinin de hazırda bekletildiği kaydedildi.
İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Karabağlar, Menderes, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:45   Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC'ye geliyor
17:44   Ara Güler'in gözünden Bursa
17:44   Gasp zanlısı tutuklandı
17:44   Seydişehir 2020'de yeni kütüphanesine kavuşacak
17:42   Kaymakam Turan'dan Başkan Ergün'e Veda Ziyareti
17:42   AKOM'da açıklama yapan Yazıcı: Herhangi bir sorun beklemiyoruz
17:42   Balıkesir'de torunun dedesi ve ninesini bıçaklaması