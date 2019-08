İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (2)

VETERİNERLER YARALI HAYVANLARA YARDIMA HAZIR

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar ulaşan, 500 hektarlık alana zarar veren yangını söndürme çalışmaları sürerken, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Gökhan Özdemir de yazılı açıklama yaptı. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmasını dileyen Özdemir, "Bu süreçte orman yangınları nedeniyle mağdur olan yaralı yaban hayvanları için elimizden gelen katkıyı ortaya koyacağımızı belirtmek istiyoruz. Her zaman hatırlattığımız gibi, yanan sadece ormanlarımız değil, kaybımız da sadece hektarlık alanlar değil. Kaybettiğimiz doğal varlığımızın içinde yaban hayatın üyesi ve bizlere emanet canlılar da var. Biz veteriner hekimler olarak bu zor zamanda, yangınla mücadele sırasında yaralanmış olan yaban hayvanlarına ilk müdahalelerini yapmak amacıyla gönüllü klinisyen meslektaşlarımızla yardıma hazırız" dedi.

İZSİAD'DAN FİDAN KAMPANYASI

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) de son günlerde özellikle İzmir ve çevresinde çıkan orman yangınlarından sonra halkın katılımına açık bir fidan kampanyası başlatıyor. İzmir Karabağlar, Urla ve Seferihisar'da 500 hektarlık ormanın yanması sonrası böylesi bir kampanyayı başlatmak istediklerini söyleyen İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, "İzmir'in ciğerlerini yaktılar. Kaybımızın bugün yerini tutamaz belki ama çocuklarımıza, gelecek nesillere yeni ormanlar yaratmak adına fidan kampanyası başlatıyoruz" dedi.

Bu kampanyaya tüm sivil toplum kuruluşlarının katkı koymasını dilediklerini ve beklediklerini söyleyen Küçükkurt, "Aynı şekilde vatandaşlarımızdan da katkı bekliyoruz. Bir ya da bin fidan, rakamın önemi yok, her bir katkı çok değerli. Tüm İzmir'in bu kampanyaya omuz vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Ege Orman Vakfı ile yürütecekleri bu kampanya ile İzmir'in çeşitli alanlarında ağaçlandırma ve dikim yapılacağını vurguladı.

