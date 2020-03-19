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İzmir'deki pazar yerlerinde korona önlemi

İzmir'deki pazar yerlerinde korona önlemi Anonslar yapılıp vatandaşlardan ve satıcılardan eldiven kullanmaları istendi İzmir'de Konak Belediyesi, alışverişin el ile seçerek yapıldığı pazar yerlerinde korona virüsüne karşı aldığı önlemleri maksimum seviyeye çıkarırken, pazar yerlerinde hem...

19.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:53
İzmir 'deki pazar yerlerinde korona önlemi
Anonslar yapılıp vatandaşlardan ve satıcılardan eldiven kullanmaları istendi
İZMİR - İzmir'de Konak Belediyesi, alışverişin el ile seçerek yapıldığı pazar yerlerinde korona virüsüne karşı aldığı önlemleri maksimum seviyeye çıkarırken, pazar yerlerinde hem esnafa hemde vatandaşlara eldiven kullanılması gerektiği yönünde anonslar yapıldı.
Ülkemizde korona virüs vakalarında görülen artış ile birlikte Konak ilçesinde, toplum sağlığı adına alınan önlemleri genişletildi. Başta hizmet binaları, nikah salonları, kültür merkezleri, semt merkezleri ile oyun parklarında dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yürüten Konak Belediyesi, pazar yerlerinde de alınan önlemleri en üst seviyeye çıkardı.
Pazar yerinde eldiven kullanılması yönünde anons yapıldı
Esnafın haftada üç gün tezgah açtığı Hatay Pazaryeri'nde düzenli dezenfekte çalışmaları yürüten Konak Belediyesi ekipleri, ayrıca esnafı ve vatandaşı virüse karşı alabilecekleri önlemler konusunda bilgilendirdi. Pazar yerindeki zabıta noktasından yapılan anonslar ile esnafa maske ve eldiven kullanması hatırlatılırken, vatandaşlardan da herkesin sağlığı için duyarlı olmaları ve alışverişlerini el ile seçerek yapmamaları istendi. Meyvenin ve sebzenin en tazesini alabilmek için pazarları tercih eden Konaklılar, belediye görevlilerinin de hatırlatması ile alışverişlerinde maske ve eldiven kullandı. Pazarcı esnafı da uyarıları dikkate alarak, tezgahlarından alışveriş yapan vatandaşlardan ürünleri el ile seçmemelerini istedi ve torbaları müşteriler için kendileri doldurdu.
Hastanelerin çevresinde yer alan eczanelerde de gerekli önlemleri alındı. Eczanelerin virüsün yayılımı konusunda tehlike oluşturabilecek yerlerin başında gelmesi nedeniyle çalışmalarına eczaneleri de dahil eden Konak Belediyesi, korona virüsüne karşı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yaptı. İzmir’deki pazar yerlerinde korona önlemi

Kaynak: İHA

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İzmir'deki pazar yerlerinde korona önlemi
Etiketler : Konak Belediyesi, Konak, İzmir, Genel

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