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İzmir'deki peş peşe cinayetlere ilişkin iki kişi gözaltına alındı

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin iki kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:30 İzmir'deki peş peşe cinayetlere ilişkin iki kişi gözaltına alındı
'de İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin iki kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, cinayetlerin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheliyi, Torbalı ilçesinde Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Olay
Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), dün akşam İzmir Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine yaklaşık 600 metre mesafedeki ikametgahında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
İlk tespitlere göre, şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü öğrenilmişti.
Araştırma sonucu zanlının Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden şüpheli, birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.
Zanlıyı markette kıstıran polis ve jandarma ekipleri "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, şüphelinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru Yaşar K. yaralanmıştı.
Zanlının marketin arkasındaki araziye kaçtığını belirleyen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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