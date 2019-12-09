İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı

İzmir'in Urla ilçesinde, ressam Turgut Kahraman'a ait bir işletmede sergilenen "Zeybek" adlı metal Atatürk heykeli, renkleri nedeniyle sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Tartışmaların şiddeti gün geçtikçe artarken, işletme çözümü heykeli kaldırmakta buldu.

HEYKEL KALDIRILDI

İşletme sahibi Kahraman, yaptığı açıklamada, Anadolu'daki kilimlerde kullanılan renklerle bir heykel yaptıklarını belirterek, "Başka yere çektiler, üzgünüm." ifadesini kullandı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da işletmenin bahçesindeki Atatürk heykelinin kendileriyle bir ilgisinin olmadığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Urla ilçesindeki Zeytinli Köşk'ün sahibi iş insanı Turgut Kahraman (63), evinin bahçesine 6 metre uzunluğunda alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykeli inşa etti. Ancak birçok rengin yer aldığı heykel, tartışmaları da beraberinde getirdi. Kahraman, heykel için, "Atatürk'ü bütün Anadolu'nun renkleri ile yapmanın doğru bir çalışma olduğuna inanıyorum" diye konuştu.