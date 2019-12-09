Haberler » Güncel » İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı - Haber

İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı

İzmir'in Urla ilçesinde, bir işletmenin bahçesinde yer alan renkli Atatürk heykeli kaldırıldı.

09.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:47
'in ilçesinde, bir işletmenin bahçesinde yer alan renkli Atatürk heykeli kaldırıldı.
Urla'da, ressam Turgut Kahraman'a ait bir işletmede sergilenen "Zeybek" adlı metal Atatürk heykeli, renkleri nedeniyle sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Tepkiler üzerine heykel bugün kaldırıldı.
İşletme sahibi Kahraman, yaptığı açıklamada, Anadolu'daki kilimlerde kullanılan renklerle bir heykel yaptıklarını belirterek, "Başka yere çektiler, üzgünüm." ifadesini kullandı.
Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da bir işletmenin bahçesindeki Atatürk heykelinin kendileriyle bir ilgisinin olmadığını vurguladı.
İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı

Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:12 Gaziantep'te "Savaş, Göç, Kadın Sempozyumu" düzenlendi - Haber
19:12 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet,... - Haber
19:11 Çavuşoğlu: "Teröristleri inlerinde, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz" - Haber
19:10 Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haber
19:09 Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı - Haber
18:00 Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak - Haber
17:40 İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
9.12.2019 19:15:26