İzmir'deki Resort Zigana Alaçatı Hotel'i 200 Milyon Euro Üzerinden Satılıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 16:55



29 Kasım 2018 Perşembe 16:55

TEK-ART İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirime göre İzmir Alaçatı'da bulunan Resort Zigana Alaçatı Hoteli 200 milyon euro üzerinden satılıyor.TEK-ART İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi'nin yüzde 31.29 hissesi Trabzonspor'un eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın, yüzde 16,55'i oğlu Soner Yılmaz'ın ve yüzde 52,16'sı ise halka açık. Şirketin, Kamuyu Aydınlantma Platformu'na yaptığı bildirim şöyle: "TEK-ART İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim şirketi ünvanlı 237750 ticaret sicil no.lu şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısı Soner Yılmaz başkanlığında toplandı.Gündemdeki maddenin müzakeresi neticesinde;İzmir İli, Alaçatı İlçesinde bulunan 80.966 m² yüzölçümüne sahip 167 odaya (96 Standart oda, 6 Suit oda, 65 Apart Ünite-Villa Tipi-), 30.09.2018 tarihli finansal tablolarımızda 107.459.454 TL defter değerine sahip Resort Zigana Alaçatı Hoteli'n Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Soner Yılmaz'a 200.000.000 Avro üzerinden satış yetkisi verilmesi hususunda oybirliği ile karar verildi" denildi.Şirketin, Club Zigana Tatil köyü ve Resort Zigana Otel 2018 yılı dokuz aylık otelcilik faaliyetlerinden geliri 31 milyon 467 bin 734 TL olurken 94 bin 860 kişi geceleme yaptı.Ortalama kişi başı gelir ise 331,73 TL olduğu şirketin faaliyet raporunda yer verildi. - İstanbul