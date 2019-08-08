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İzmir'deki silahlı saldırı

İzmir'in Tire ilçesindeki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

08.08.2019 21:28 İzmir'deki silahlı saldırı
İzmir'in Tire ilçesindeki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Gece kulübünün önünde 4 Ağustos'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mürsel Çakan, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırıda yaralanan İ.Ç'nin aynı hastanede, S.G'nin de Tire Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen H.S, A.S, N.S. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan H.S, N.S, ve A.Ç. hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise serbest bırakıldı.
Saldırıyla ilgili 5 şüphelinin daha arandığı belirtildi.
Tire ilçesinde 4 Ağustos'ta gece kulübünün önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır 3 kişi yaralanmıştı.

İzmir, Tire, Güncel

Kaynak: AA

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