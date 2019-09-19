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İzmir'deki silahlı saldırı

İzmir'in Kınık ilçesinde, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

19.09.2019 06:02İzmir'deki silahlı saldırı
İzmir'in Kınık ilçesinde, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Bergama-Soma kara yolunun Kınık kavşağı yakınlarındaki müzikhole pompalı tüfekle ateş açılması olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'nin (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kınık ilçesinde, dün bir müzikhole pompalı tüfekle düzenlenen saldırı sonucu Ferhat Yılmaz ile Ejder Uyaroğlu yaralanmış, sağlık ekiplerince Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferhat Yılmaz hayatını kaybetmişti.

Kınık, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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