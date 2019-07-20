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İzmir'deki silahlı saldırının faili yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, geçen şubat ayında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

20.07.2019 19:04 İzmir
İzmir'in Konak ilçesinde, geçen şubat ayında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Şair Eşref Bulvarı'nda gece kulübünden çıkan Ergün Aksoylu (53) ile Oktay Çetinkaya'ya (36) yönelik silahlı saldırının failinin Ali E. olduğunu tespit etti.
Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Konak ilçesi Şair Eşref Bulvarı'nda 20 Şubat 2019'da gece kulübünden çıkan Ergün Aksoylu ile Oktay Çetinkaya silahlı saldırıya uğramış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Çetinkaya hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Çetinkaya, Konak, İzmir, Güncel

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