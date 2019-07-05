05.07.2019 16:43
Haberler» 3. Sayfa» Haber

İzmir'deki taklit ürün operasyonunda büyük darbe

İzmir'deki taklit ürün operasyonunda büyük darbe 12 bin 920 adet taklit terlik ve ayakkabı ele geçirildiİZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, ünlü markaların taklit ürünlerinin üretildiği belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda, 12 bin 920 adet taklit terlik ve ayakkabı ele geçirildi...

İzmir'deki taklit ürün operasyonunda büyük darbe
12 bin 920 adet taklit terlik ve ayakkabı ele geçirildi
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, ünlü markaların taklit ürünlerinin üretildiği belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda, 12 bin 920 adet taklit terlik ve ayakkabı ele geçirildi
İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 6769 Kanun Numaralı Sinai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında, tespit ettikleri 13 adet iş yerinde taklit ürünlere yönelik operasyon yaptı. Tamamı Bornova ilçesindeki 13 iş yerinin 10'unda, ünlü markalara ait toplam 12 bin 920 adet ayakkabı ve terlik ele geçirildi, 10 şüpheli ise yakalandı.
Ele geçirilen terlik ve ayakkabılar muhafaza altına alınarak yedi emine teslim edilirken, 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir'deki taklit ürün operasyonunda büyük darbe
Kaynak: İHA
Bornova, İzmir, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:20   Siirt'te seyir halindeki araçta yangın
18:19   Reyhanlı'daki patlamada ölenlerin sayısı 3'e çıktı
18:18   Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
18:09   Kanada'ya gitme hayali pahalıya patladı
18:08   MİT ve jandarmadan FETÖ/PYD operasyonu
18:05   Aşkale'de feci kaza: 5 yaralı
18:03   Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama