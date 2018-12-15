İzmir'deki Terör Operasyonu

İzmir
'de terör örgütü PKK/KCK için para topladıkları suçlamasıyla yakalanan 20 zanlıdan 7'si tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin 12 Aralık
'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 7'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, düzenlenen operasyonla 20'si gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin, HDP
İl Örgütü binasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan
için açlık grevi yaptıkları, örgüte silah ile bomba almak için 20 bin dolar ile 17 bin lira para topladıkları tespit edilmişti.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
PKK,İzmir
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:22